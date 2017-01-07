  • укр
  • рус
00:20
7 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина у Флориді. Негода в Україні
Випуск новин
21:58, 6 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Голос Америки. Через стрілянину аеропорт у Флориді закрили

Голос Америки 22:33, 6 січня 236 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – в результаті стрілянини в міжнародному аеропорту Флориди "Форт-Лодердейл" загинуло п'ятеро людей.

Також у випуску:

Керівник американської розвідки "познайомив" Дональда Трампа з доказами того, що саме Росія під час президентських виборів в США здійснила ряд кібератак на урядові портали.

Які найвірогідніші стосунки між Росією та НАТО за президентства Дональда Трампа.

Теги: США Дональд Трамп Жертви Голос Америки НАТО хакери
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Фальшивые купюры и что с ними делать: несколько простых советов
6 січня, 22:59 Фальшивые купюры и что с ними делать: несколько простых советов
Все про роботу 2216
Свято Різдва: неймовірні українські традиції
6 січня, 10:54 Свято Різдва: неймовірні українські традиції
Анастасія Ковач-Петрушенко
Як українці святкують Святвечір: найкращі фото з мережі
6 січня, 20:13 Як українці святкують Святвечір: найкращі фото з мережі
2311
Як уберегти організм від застуди – ці поради пригодяться кожному
6 січня, 13:03 Як уберегти організм від застуди – ці поради пригодяться кожному
1601
Як Обама Трампа з Путіним сварив
6 січня, 12:40 Як Обама Трампа з Путіним сварив
Наталія Лебідь 3036
У Лаврова прокоментували заяву Порошенка про вторгнення Росії
 18 серпня 2016 , 20:22 21
В Криму жорстоко побили українця через українську символіку
 9 вересня 2016 , 08:36 264
Путін осоромився, продемонструвавши незнання історії Криму
 27 жовтня 2016 , 16:47 9
Голос Америки. Які наслідки матиме ультиматум Путіна щодо США
 4 жовтня 2016 , 00:26 1
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву
 1 грудня 2016 , 01:01 1
Голос Америки. Експерт заявив про наступальну операцію Росії проти України
 10 серпня 2016 , 23:31
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук