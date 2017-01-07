Голос Америки. Через стрілянину аеропорт у Флориді закрили

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – в результаті стрілянини в міжнародному аеропорту Флориди "Форт-Лодердейл" загинуло п'ятеро людей.

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