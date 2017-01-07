Голос Америки. Через стрілянину аеропорт у Флориді закрили
Голос Америки 22:33, 6 січня 236 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – в результаті стрілянини в міжнародному аеропорту Флориди "Форт-Лодердейл" загинуло п'ятеро людей.
Також у випуску:
Керівник американської розвідки "познайомив" Дональда Трампа з доказами того, що саме Росія під час президентських виборів в США здійснила ряд кібератак на урядові портали.
Які найвірогідніші стосунки між Росією та НАТО за президентства Дональда Трампа.
Джерело: 24 Канал
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