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Телеканал новин 24 Голос Америки. Рівень довіри до Трампа невпинно падає
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. Рівень довіри до Трампа невпинно падає

Голос Америки 22:46, сьогодні 530 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Голос Америки" – до інавгурації Дональда Трампа лишається менше місяця, а рівень популярності новообраного президента США невпинно падає.

Також у випуску:

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про намір розпустити свій благодійний фонд.

Також Дональд Трамп привітав усіх американців з Різдвом у звичній собі манері.

Як в маленькому містечку в Словенії пишаються Меланією Трамп.

Теги: Голос Америки США Дональд Трамп Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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