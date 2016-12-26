Голос Америки. Рівень довіри до Трампа невпинно падає
Голос Америки 22:46, сьогодні 530 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Голос Америки" – до інавгурації Дональда Трампа лишається менше місяця, а рівень популярності новообраного президента США невпинно падає.
Також у випуску:
Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про намір розпустити свій благодійний фонд.
Також Дональд Трамп привітав усіх американців з Різдвом у звичній собі манері.
Як в маленькому містечку в Словенії пишаються Меланією Трамп.
Джерело: 24 Канал
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