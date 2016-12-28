  • укр
  • рус
00:10
28 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля
21:01, 27 грудня
Вєсті.UA. Повернення
Вєсті.UA
20:42, 27 грудня
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 23:00: Евакуація ОБСЄ. Прогнози астрологів
Випуск новин
23:48, 27 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Програми Голос Америки
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Голос Америки. США розширили санкції через агресію Росію

Голос Америки 23:48, 27 грудня 68
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – до чорного списку потрапили ще 23 компанії, які класифіковані як такі, що загрожують зовнішній політиці США. 15 з низ розташовані в Росії. Їхня діяльність схарактеризована як така, що лише допомагає ескалації конфлікту на сході України.

Також у випуску:

Адміністрація Трампа може лишити санкції проти Росії через окупацію Криму.

Маккейн заявив, що США повинні мати постійну військову присутність в Естонію.

Трамп різко розкритикував ООН.

Теги: Анексія Криму Естонія Санкції Дональд Трамп США Голос Америки
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
В Криму жорстоко побили українця через українську символіку
 9 вересня , 08:36 264
Аваков прокоментував скандальні фото своєї заступниці
 13 листопада , 19:03 181
Хто з нардепів не хотів відмовлятись від підвищеної зарплати: поіменний список
 2 листопада , 15:25 3
Голос Америки. Які наслідки матиме ультиматум Путіна щодо США
 4 жовтня , 00:26 1
Голос Америки. Трамп зробив довгоочікувану заяву
 1 грудня , 01:01 1
Голос Америки. Експерт заявив про наступальну операцію Росії проти України
 10 серпня , 23:31
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук