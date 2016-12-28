Голос Америки. США розширили санкції через агресію Росію

У свіжому випуску програми "Голос Америки" – до чорного списку потрапили ще 23 компанії, які класифіковані як такі, що загрожують зовнішній політиці США. 15 з низ розташовані в Росії. Їхня діяльність схарактеризована як така, що лише допомагає ескалації конфлікту на сході України.

Також у випуску: Адміністрація Трампа може лишити санкції проти Росії через окупацію Криму. Маккейн заявив, що США повинні мати постійну військову присутність в Естонію. Трамп різко розкритикував ООН.



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