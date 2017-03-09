Голос Америки. Трамп визначився з кандидатом на посаду посла США в Росії

Президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на одну з ключових посад – посол США в Росії. Це Джон Хантсман колишній губернатор штату Юта і один з кандидатів на пост президента на виборах 2012 року.

Як повідомляють джерела, Хантсман вже прийняв пропозицію. Незважаючи на те, що Хантсман вже був двічі послом, експерти називають таке рішення неочікуваним, адже він не є спеціалістом по відносинам з Росією, і його особиста позиція до РФ невідома. Крім того, Хантсман закликав Трампа зняти свою кандидатура з президентських виборів через публікацію скандального запису. Також у випуску: Українські дні у Конгресі США. У Конгресі США проходять "українські дні". Одне із завдань "українських днів" – привернути увагу до українських питань та посилити підтримку Києва у Вашингтоні.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter