Головні новини 15 березня: офіційна блокада Донбасу та зрив засідання Ради

Україна офіційно припинила торгівлю з окупованим Донбасом. Біля Слов’янська відбулися сутички між прихильниками блокади та правоохоронцями. На засідання парламенту увірвалися люди в камуфляжі. В Україну зайшов новий лоукост.

Офіційна блокада

Українська влада офіційно припинила торгівлю з окупованим Донбасом. Відповідне рішення схвалила на засідання РНБО. Із 13:00 припинилися усі вантажні перевезення через лінію розмежування.

Поки що це рішення не стосується мирних людей, які перевозять їжу та особисті речі. Проте РНБО доручила Кабміну переглянути цей порядок, тому можливі зміни.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що транспортна блокада суперечить совісті та здоровому глузду. Водночас ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що не боїться такого рішення і його наслідків.

Як відбуватиметься блокада – читайте у нашій статті.

Парасюк і новий скандал

14 березня народний депутат України Володимир Парасюк з побратимами прямували до блокувальників на Донбас. Проте на блокпості біля Слов’янську між ними та правоохоронцями сталася сутичка.

Парасюк заявив, що проти них застосували сльозогінний газ. У поліції ж стверджують, що озброєні люди на чолі з нардепом відмовились пройти перевірку, тому поліція відкрила вогонь у повітря.

Через деякий час правоохоронці зі стріляниною знову затримали Парасюка з командою. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а глава ГПУ Юрій Луценко припустив, що Парасюку можуть висунути підозру у скоєнні злочину.

Камуфляж у Раді

На ранкове засідання Верховної Ради України нардеп Юрій Береза привів людей в камуфляжі. Це начебто були поліцейські з блокпосту у Слов’янську, які прийшли до парламенту, щоб розповісти свою правду про сутички з Парасюком.

Відтак, заступнику голови Ради Оксані Сироїд довелося закрити засідання через порушення регламенту і непоінформованість про таку акцію. Натомість голова Ради Андрій Парубій, який про це знав, на той час перебував на засіданні РНБО.

Зазначимо, що людей у камуфляжі привів близький до Президента України Петра Порошенка нардеп Ігор Кононенко.

Можливість літати нарешті стала доступнішою

В Україну зайшов лоукост Ryanair. І тепер квитки на авіа перельоти від 20 євро стали реальністю.

Поки що з Києва лоукост літатиме у: Лондон, Манчестер, Стокгольм, Ейндховен.

Зі Львова до: Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Лондона, Ейндховена.

Зазначимо, що з наступного літа планується додати ще й рейси в Італію та Іспанію.

Пропонуємо ознайомитися з кількома цікавими фактами про Ryanair.