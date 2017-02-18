Головні новини 17 лютого: Порошенко в Мюнхені, Авдіївка під вогнем, 1-ша медаль ЧС з біатлону

17 лютого Петро Порошенко говорив про Україні на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Проросійські бойовики відновили обстріли житлових кварталів Авдіївки. А українські біатлоністки завоювали першу медаль на Чемпіонаті світу з біатлону.

Чим запам’ятається 17 лютого?

Емоційний виступ Порошенка в Мюнхені

Під час свого виступу Президент України сказав, що Путін щиро і глибоко ненавидить Україну та українців.

Він закликав ні ЄС, ні США не скасовувати антиросійських санкцій і в жодному випадку не погоджуватись на переговори про Україну без України.

Перед виступом у Мюнхені Порошенко вперше провів телефонну розмову з новопризначеним державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Авдіївка знову під обстрілами

Ввечері терористи відновили обстріл по Авдіївці.

Щонайменше 2 снаряди потрапили у житловий сектор. Точно відомо про поранених дітей.

Про це навіть згадав під час свого виступу в Мюнхені Петро Порошенко.

Натомість у штабі повідомляють про одного загиблого українського військового та трьох поранених. Є один загиблий і серед добровольців в батальйоні ОУН.

Блокада

Тим часом продовжується блокада окупованих територій. Заяви стосовно цього зробили у США та лідери G7.

Вони вважають, що блокада підриває економічну безпеку країни. Блокувальники готувалися до штурму, однак ніякого штурму не було.

Перша перемога на ЧС з біатлону

Українська естафетна збірна у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Олени Підгрушної на фінішній прямій вирвала для України першу нагороду Чемпіонату світу з біатлону, що триває в австрійському Хохфільцені

Дівчата здобули срібло, поступившись найвищою сходинкою на п’єдесталі лише німкеням.