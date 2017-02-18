Головні новини 17 лютого: Порошенко в Мюнхені, Авдіївка під вогнем, 1-ша медаль ЧС з біатлону

17 лютого Петро Порошенко говорив про Україні на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Проросійські бойовики відновили обстріли житлових кварталів Авдіївки. А українські біатлоністки завоювали першу медаль на Чемпіонаті світу з біатлону.
Чим запам’ятається 17 лютого?
Під час свого виступу Президент України сказав, що Путін щиро і глибоко ненавидить Україну та українців.
Він закликав ні ЄС, ні США не скасовувати антиросійських санкцій і в жодному випадку не погоджуватись на переговори про Україну без України.
Перед виступом у Мюнхені Порошенко вперше провів телефонну розмову з новопризначеним державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.
Ввечері терористи відновили обстріл по Авдіївці.
Щонайменше 2 снаряди потрапили у житловий сектор. Точно відомо про поранених дітей.
Про це навіть згадав під час свого виступу в Мюнхені Петро Порошенко.
Натомість у штабі повідомляють про одного загиблого українського військового та трьох поранених. Є один загиблий і серед добровольців в батальйоні ОУН.
Тим часом продовжується блокада окупованих територій. Заяви стосовно цього зробили у США та лідери G7.
Вони вважають, що блокада підриває економічну безпеку країни. Блокувальники готувалися до штурму, однак ніякого штурму не було.
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Дівчата здобули срібло, поступившись найвищою сходинкою на п’єдесталі лише німкеням.