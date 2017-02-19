Головні підсумки зустрічей Порошенка в Мюнхені

Сьогодні, 18 лютого, Президент України Петро Порошенко в рамках Мюнхенської конференції зустрівся зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та віце-президентом США Майклом Пенсом.

Порошенко – Дуда

Примирення між українським та польським народами – одна з головних тем зустрічі Петра Порошенка з главою Польщі Анджеєм Дудою. Президенти гостро засудили нещодавні акти вандалізму в Гуті Пеняцькій та Биківні. І відзначили, що їх організувала третя сторона. Не оминули увагою і дії Росії. Обговорили її проект "Північний потік-2", який передбачає прокачування газу в обхід України. Порошенко високо оцінив протидію Варшави у його реалізації. Також український президент розповів Анджею Дуді про все агресивніші дії Росії на Донбасі.

Вчора артилерія обстріляла житловий будинок. На жаль, є жертви і травмовані. Тож, без сумніву, поки не будуть виконані Мінські угоди, не може бути жодних дискусій про зняття чи послаблення санкцій проти Росії,

– підкреслив Дуда.

Порошенко – Столтенберг

Про масовані обстріли на Донбасі Петро Порошенко розповів і Генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу. Останній наголосив, що Північноатлантичний Альянс зупинив практичну співпрацю з Росією і підтримує санкції проти Федерації до повного виконання Мінських угод. Крім того, сторони домовилися, що НАТО буде надалі допомагати Україні зміцнювати обороноздатність.

Порошенко – Пенс

Також сьогодні Порошенко зустрівся з віце-президентом США Майклом Пенсом. За підсумками розмови Пенс заявив, що Україна залишається одним з пріоритетів нової адміністрації США.

Читайте також: Євросоюз поставив жорстку умову Україні для подальшого фінансування

Нагадаємо, з офіційною промовою на конференції український президент виступив напередодні. Хоча, головним днем безпекової конференції вважають саме суботу. Тож оглядачі вже заявляють, що Україна поступово йде з порядку денного міжнародної спільноти.