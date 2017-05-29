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Головні підсумки зустрічі Путіна і Макрона

22:18, сьогодні 86 Читать новость на русском

Сьогодні, 29 травня, відбулась перша офіційна зустріч новообраного Президента Франції Еммануеля Макрона з російським колегою Володимиром Путіним. Однією з головних тем зустрічі стало обговорення війни на Донбасі.

Очільника Кремля Макрон прийняв у Версальському палаці. Таке місце зустрічі вибрали невипадково. Саме зараз там проходить виставка, присвячена візиту Петра І до Франції у 1717 році.

За графіком переговори двох лідерів мали тривати дві години. Та президенти перебрали відведений час майже на годину. Вочевидь, переговори були нелегкими. Ще минулого тижня Еммануель Макрон обіцяв жорстку розмову з російським президентом. Одна з найважливіших тем зустрічі – війна на українському Сході.

Ми говорили про різні деталі і про втілення в життя мінського процеси. Ми хотіли б якнайшвидше провести переговори в Нормандському форматі, і так, щоб ми обговорили всі теми. І в цьому Нормандському форматі ми хотіли б заслухати доповідь ОБСЄ про те, що відбувається на Донбасі,
– сказав президент Франції.

Макрон також підтвердив, що санкції проти Росії можуть посилити. Про це наприкінці минулого тижня домовилися лідери "Великої сімки" на саміті в Італії.

"Я підтверджую, якщо знадобиться, то потрібно буде посилити санкції, але якщо буде ескалація. Якщо буде деескалація, то цього не буде. І я бажаю, щоб була саме деескалація," – підкреслив Макрон.

Натомість Володимир Путін про те, що на переговорах говорили про Україну, згадав лише одним речення. А коли мова зайшла про санкції, то і взагалі звернувся по допомогу до журналістів.

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Дотримання прав людини – ще одна тема розмови лідерів. Зокрема очікували, що президент Франції підніме на зустрічі з господарем Кремля питання незаконно затриманого у Росії Романа Сущенка. Напередодні цієї зустрічі журналіст написав листа Макрону. Та чи говорили лідери про справу українського кореспондента – невідомо. Макрон відмовився відповідати на запитання, пояснивши що це може зашкодити розв'язанню таких проблем.

Теги: Політика Франція Володимир Путін Еммануель Макрон Україна
Джерело: 24 Канал
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