Головред "Страна.UA" Гужва прокоментував обшуки СБУ в редакції

Служба безпеки України проводить обшуки у працівників видання "Страна.UA" в рамках справи проти його головного редактора Ігоря Гужви. Слідчі дії вже відбулися в оселях кількох журналістів. Тривають обшуки і в самій редакції.

Ігор Гужва не назвав, в помешканнях яких саме журналістів відбулися обшуки і які матеріали вони готували, передає кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

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Утім, головред "Страна.UA" сказав, що обшуки проводять у рамках кримінального провадження про державну зраду. Йдеться про події липня 2017 року, коли СБУ вилучила у редакції видання флешку з нібито секретною інформацією з Міністерства оборони. Проте у "Страна.UA" зазначають, що у переліку вилучених матеріалів флешки не було. І, власне, мають свою версію, чому проводяться обшуки.

Справа про здирництво, за яким мене затримували в липні, розвалюється. Тому придумали нову справу, щоб спробувати вже з цього боку на нас "зайти" – проводити обшуки, прослуховувати телефони наших журналістів,

– вважає Гужва.

В СБУ підтвердили, що слідчі спецслужби проводять в Києві санкціоновані судом обшуки в редакції інтернет-видання "Страна.ua" та у місцях проживання деяких журналістів, зазначивши, що слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці).

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Нагадаємо, справа проти інтернет-видання набула резонансу наприкінці червня. Правоохоронці влаштували обшуки в редакції, а головного редактора Ігоря Гужву затримали. Його звинувачують у вимаганні грошей у депутата від "Радикальної партії" Дмитра Лінька начебто в обмін за неоприлюднення компромату.



Ігор Гужва – уродженець Славянська. На початку 2000-х і у 2012 році він працював у Москві. Згодом – у медіахолдингу Ріната Ахметова, де видавав газету "Сегодня". У 2013 році він заснував видання "Вєсті", яке періодично звинувачували в упередженому висвітленні подій Революції Гідності. Видання пов'язували з колишнім міністром доходів та зборів часів Януковича Олександром Клименком, хоча Гужва це заперечував. Згодом проти Гужви відкрили кримінальне провадження за ухилення від сплати податків.