Гонтарева розповіла, чому досі не пішла з посади

Голова Нацбанку України Валерія Гонтарева підтвердила свій намір в найближчому майбутньому піти з посади.

Про це вона заявила на інвестиційній конференції Dragon Capital у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Гонтарева зазначила, що вважає свою місію на цій посаді виконаною та очікує приходу на її місце технократа.

"На цій позиції повинен бути професіонал і технократ. Я абсолютно переконана, що ви побачите такого номінанта", – сказала голова НБУ.

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Вона зазначила, що попередить про свій відхід з посади мінімум за місяць.