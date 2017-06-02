Готівковий курс валют 2 червня: долар та євро втратили напередодні вихідних

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Курс гривні щодо долара на готівковому ринку 2 червня виріс на дві копійки. Євро також подешевшало напередодні вихідних.
Про це свідчать дані сайту finance.ua.
Так, долар США купували за 26,08 гривні, а продавали за 26,31 гривні – це на 2 копійки дешевше, аніж у перший день літа.
У свою чергу євро купували за 29,02 гривні (у четвер – за 29,04), а продавали – за 29,54 гривні (у четвер – за 29,57).
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За курсом НБУ долар 2 червня подешевшав на 4 копійки порівняно з попереднім банківським днем (1 червня) і коштував 26,27 грн. Євро за курсом НБУ також здешевів – до 29,47 грн (мінус 5 копійок порівняно з четвергом).
Зауважимо, долар у травні був порівняно стабільний. На початку травня він коштував 26,50 грн, до кінця місяця його ціна впала до 26,37 грн. Аналітики кажуть, що довгі травневі свята призвели до уповільнення зміцнення гривні, але сама тенденція залишилася незмінною.
Євро ж у травні стрімко йшло вгору. Наприклад, ще 12 травня цю валюту продавали по 28,82, а за два тижні її ціна зросла майже на гривню. Незначне падіння євро почалося з 24 травня. Примітно, що євро сильно зміцнився після перемоги Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, які пройшли 7 травня.