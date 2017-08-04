Готівковий курс валют 4 серпня: євро не припиняє рости

Курс гривні щодо євро 4 серпня на готівковому ринку далі пішов униз. Водночас долар не такий стійкий, як європейська валюта.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у п'ятницю купували по 30,24 грн (+2 копійки порівняно з четвергом), а продавали по 30,80 грн (+5 копійок).

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А от долар навпаки падає. Купували американську валюту 4 серпня по 25,71 грн (на 4 копійки менше, ніж напередодні), а продавали по 25,95 (мінус 2 копійки).

За курсом валют від НБУ 4 серпня долар подешевшав на 2 копійки – до 25,88 грн. А от євро порівняно з 3 серпня подорожчав ще на 6 копійок – до 30,70 грн.

Зазначимо, долар повільно падав з початку літа. Станом на 1 червня він коштував 26,33 грн, а в перший день серпня його вартість опустилася до позначки 25,85 грн. Курс євро в червні також демонстрував тенденцію до падіння – з 29,52 до 29,00, однак наприкінці першого місяця літа європейська валюта різко подорожчала, додавши 70 копійок у ціні за один тиждень, а 4 серпня досягла позначки у 30,80 грн – дорожче євро коштував лише в далекому лютому 2015 року.