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Готівковий курс валют 13 жовтня: гривня подорожчала на кілька копійок

19:33, сьогодні 539 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 13 жовтня
Готівковий курс валют 13 жовтня / w-n.com.ua

Курс гривні щодо євро та долара на готівковому ринку 13 жовтня напередодні довгих вихідних дещо зріс.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували в п'ятнцию по 31,32 гривні (на копійку дешевше, аніж у четвер), а продавали на 3 копійки дешевше – по 31,87 гривні.

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Долар також купували в п'ятницю на копійку дешевше, аніж напередодні – по 26,56 гривні, а продавали – по 26,87 гривні (-2 копійки).

За курсом валют від НБУ 13 жовтня долар коштував 26,63 грн – на 10 копійок дорожче, ніж у четвер. А євро подорожчав на 19 копійок – до 31,57 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо. Станом на 1 червня він коштував 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня, однак з 11 вересня курс американської валюти знову пішов на спад. Нове зростання почалось наприкінці вересня, у жовтні максимальний курс долара становив 27,15 грн (4 жовтня).

Курс євро наприкінці червня різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле літо. Сьогодні ж євро перевищує позначку 31 грн – дорожче валюта коштувала лише в далекому лютому 2015 року.

Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Валюта євро Долар Гривня
Джерело: 24 Канал
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