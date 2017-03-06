ГПУ не дозволила зняти арешт з мільйонів Януковича-молодшого

ГПУ спільно з Державною службою фінансового моніторингу не дозволили зняти арешт з коштів Олександра Януковича на рахунках в "Міжнародному інвестиційному банку".

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"Зняття арешту з рахунків Януковича-молодшого не відбулося – ГПУ спільно з Держфінмоніторингом відразу заблокували кошти на рахунках банку. Вдячні небайдужим працівникам банку, які своєчасно проінформували прокуратуру про зняття арешту з рахунків в суді", – йдеться у повідомленні.

Ще зранку сьогодні, 6 березня, повідомлялось, що Печерський районний суд міста Києва зняв арешт з майна бізнесмена Януковича-молодшого у вигляді 312,5 мільйонів гривень, які перебувають на рахунку в "Міжнародному інвестиційному банку".

Як повідомлялося, 24 лютого за клопотанням Генпрокуратури Печерський суд Києва арештував понад 300 мільйонів гривень.



Вони надійшли з уже ліквідованого банку Олександра Януковича на рахунки "Міжнародного інвестиційного банку".