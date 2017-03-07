ГПУ викликає на допит Ляшка і ще трьох депутатів

Генпрокуратура викликала на допит лідера Радикальної партії Олега Ляшка, нардепа цієї ж партії Андрія Лозового, депутата від "Народного фронту" Андрія Левуса та позафракційного депутата Андрія Білецького.

Про це повідомив нардеп від Радикальної партії Андрій Лозовий на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що політиків викликають на допит у якості свідків.

"Генеральна прокуратура викликає на допит Олега Ляшка, Андрія Левуса, Андрія Білецького і мене (Андрій Лозовий, – "24"). За якою темою – у повістці не зазначено, тільки номер провадження. Всіх злочинців вже переловили, корупціонерів пересаджали", – йдеться у дописі.