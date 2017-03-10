Грицак розповів деталі про допити Савченко після її поїздки в окупований Донецьк

Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив, що нардепа Надію Савченко після її поїздок на непідконтрольну українській владі територію викликали на допит.

Про це Грицак розповів журналістам під час брифінгу у Черкасах.

Він зазначив, що Савченко щонайменше один раз приходила на допит

Вона з’явилась на допит один раз, потім цей допит перенесла, сказала, здається, що вона зайнята, і прийшовши в черговий раз на допит кілька днів тому вона давала свідчення,

– пояснив Василь Грицак.

Як доповів йому керівник слідчого підрозділу, під час допиту Савченко в більшості питань посилалась на статтю 63 Конституції України, в якій йдеться про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання.

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Проте в одному питанні, за словами Грицака, Савченко чітко запевнила, що не брала участь у стрільбах на території так званої "ДНР".

"Слідчі збирають матеріали, якщо цих матеріалів буде достатньо, щоб оголосити підозру, слідчі будуть діяти у встановлений законом спосіб і з цього приводу я не можу впливати на їхнє рішення", – зазначив Василь Грицак.

Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко поїхала у так звану "ДНР", де разом з представниками бойовиків відвідала колонії, в яких утримують українських полонених.