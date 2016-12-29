Громадянин Молдови хотів підкупити українського військового прокурора

Слідчі генінспекції ГПУ затримали громадянина Молдови та засновника компанії NTA Invest Group S. R. O. Сергія Неруха під час передачі хабара у розмірі 75 тисяч доларів військовому прокурору Максиму Якубовському.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Очільник ГПУ зазначив, що Нерух пропонував хабар за зняття арешту з судна Sky Moon і його вантажу (3 тисячі тонн соди виробництва Кримського содового заводу, яку мали намір продати іноземним підприємствам).

29 грудня о 10-й годині ранку в одному із київських кафе Нерух передав військовому прокурору Якубовському неправомірну вигоду в сумі 75 тисяч доларів за зняття арешту з зазначених судна та вантажу. Безпосередньо після вчинення злочину Нерух був затриманий слідчим Генінспекції ГПУ,

– додав Луценко.

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