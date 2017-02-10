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ВБИВСТВО "ГІВІ" ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Гройсман подарував президенту Єврокомісії намисто

12:44, сьогодні 1153 Читать новость на русском
Гройсман подарував Юнкеру намисто
Гройсман подарував Юнкеру намисто / twitter.com/D_Stoliarchuk

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман презентував особливий подарунок президентові Європейської комісії Жану-Клоду Юнкеру.

Під час візиту до Брюсселя Гройсман запросив європейців у травні на Євробачення в Україні і подарував главі Єврокомісії символ конкурсу – червоно-чорне намисто.

Перший раз ви відвідали Україну у 1997 році і цьогоріч виповнюється вже 20 років з цієї дати, і думаю, що це дуже добра нагода відвідати Україну під час Євробачення,
– зазначив український прем’єр.

У відповідь на запрошення Юнкер пожартував, що може навіть заспівати у дуеті з Гройсманом на початку Євробачення.

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Нагадаємо, фінал пісенного конкурсу Євробачення-2017 відбудеться 13 травня у Києві.

24 канал – Головний новинний партнер Євробачення-2017

Теги: Політика Курйози Україна Жан-Клод Юнкер Євробачення-2017 Євробачення Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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