Гройсман зробив крок для здешевлення кредитів в Україні

Кабінет міністрів України наполягатиме, аби НБУ прискорив зниження ставок, що своєю чергою дозволить здешевити кредити.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час традиційної "Години запитань до Уряду» в стінах українського парламенту.

"Уже відбувається зниження облікової ставки, але не так суттєво, як би нам хотілося. Будемо наполягати на тому, щоб цю роботу було прискорено", – наголосив він.

Як відомо, НБУ на початку березня зберіг облікову ставку на рівні 14% річних, як її було встановлено 28 жовтня 2016 року.

Зауважимо, що до цього Нацбанк знижував ставку до 15% з 16 вересня, до 15,5% – з 29 липня, до 16,5% – з 24 червня, до 18% – з 27 травня, до 19% – з 22 квітня, до 22% – з 25 вересня 2015 року.

До останнього зниження ставка становила 27% річних.

Інфляція в річному вимірі за підсумками лютого 2017 року прискорилася до 14,2% з 12,6% за підсумками січня та до 12,4% – за минулий рік. Відтак, Нацбанк прогнозує уповільнення її до 9,1% за підсумками 2017 року.

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