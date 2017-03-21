Гурт "Антитіла" йде на рекорд

Популярний гурт "Антитіла" продовжує всеукраїнський тур на підтримку альбому "Сонце".

Перший концерт туру, нагадаємо, відбувся у Львові 14 лютого і зібрав понад 3000 глядачів. І станом на сьогодні група вже відіграла в 20-ти містах України, збираючи повні зали. Родзинкою кожного виступу стали відео-селфі, в яких "Антитіла" разом із фанатами в залі озвучують рядки з нового альбому "Сонце".

У березні "Антитіла" дадуть рекордну кількість концертів за всю історію гурту, відвідавши за місяць 29 міст! До речі, 4 з них знаходяться у прифронтовій зоні АТО. У всіх без винятку містах команда робить повноцінне шоу з потужним звуком, світлом і віджеїнгом на великих екранах, які музиканти возять із собою.

Відзначимо, що у квітні вже призначені додаткові концерти гурту на західній Україні. Розширюється і глядацька аудиторія: молодь, батьки з дітьми, люди середнього віку, які разом підспівують улюблені композиції.

Це настільки приємно, коли ти зі сцени бачиш перед собою не лише молодь, а й батьків з дітьми, а часто, навіть, дідусів і бабусь! – радіє лідер гурту Тарас Тополя. – Без перебільшення, помічаємо, як люди приходять до "Антитіл", викуповують місця для цілої родини і підспівують пісні всією сім’єю.

До речі, паралельно з туром Тарас Тополя проводить тематичні зустрічі зі студентами в містах, де проходять концерти.

Гастролі Україною триватимуть до кінця квітня, а потім "Антитіла" перетнуть Атлантику, продовжуючи тур в містах Америки і Канади: Детройт, Чикаго, Міннеаполіс, Нью-Йорк, Х'юстон, Даллас, Сіетл і Ванкувер.

Фінальним акордом туру стане МЕГА open-air концерт у Києві, 25 травня на вертолітному майданчику конгресно-виставкового центру "Парковий", де "Антитіла" запалять з ексклюзивною програмою "Сонце".

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