Холодницький заявив, що він не "дівка" і тим самим образив феміністок

Феміністичні рухи – складна тема. Потрібно зважувати кожне слово, аби не потрапити піл шквальний вогонь критики сильних та незалежних.

От Назару Холодницькому не вдалося. У своєму нещодавньому інтерв'ю він заявив, що не є "дівкою", щоб його до чогось змушували. Тим самим він викликав праведний гнів феміністичного руху в Україні, мовляв, до чого тут дівка, чому її мають змушувати й взагалі – це схоже на виправдання насильства над жінками.

Фраза й справді має підтекст, хоча важко уявити Назара Холодницького сексистом. Радше просто усталена фраза, яку сказано на автоматі.

Проте феміністки дуже гостро реагують на подібні прояви сексизму, тож ця ситуація стала зайвим приводом думати перед тим, як щось казати. Особливо – Назару Холодницькому.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.