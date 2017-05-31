09:35
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 22:00: Інспекція доріг на вертольоті. Заборона для Насірова
Випуск новин
22:46, 30 травня
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси

ЦРУ 08:10, сьогодні 127 Читать новость на русском

Керівництво Одеси реставрує місто заради включення його списку ЮНЕСКО, але не забуває і про власні інтереси. Тільки одеський бюджет став зростати внаслідок децентралізації, дивні перетворення почалися з програмою підготовки Одеси до включення до списку ЮНЕСКО.

З 2006 року одеські чиновники загорілися ідеєю про включення історичного центру Південної Пальміри до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Навіщо це місту? По-перше – збільшить туристичний потік. По-друге – дасть можливість зберегти унікальні історичні архітектурні споруди.

Після зазіхання Одеси на статус пам’ятки ЮНЕСКО, заради цього місто перетворили на великий будівельний майданчик. Але замість реставрації добудовуються поверхи, а стародавні будівлі втрачають історичну автентичність

Тим часом на "наполеонівські плани" Труханова гроші з одеського бюджету ллються рікою. А апетити чиновників тільки зростають. За шляхетним наміром включити центр Одеси до списку культурної спадщини людства, ховається кричуща неефективність та джерело нескінчених сумнівних прибутків з бюджетних коштів.

Читайте також: Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди

Міська цільова програма "Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО" офіційно триває з 2009 року. З 2013 року на програму почали виділяти бюджетні гроші, а витрати зросли з початкових 40 мільйонів гривень більш ніж учетверо – до 180 мільйонів гривень.

Апофеозом глобального ремонту Одеси став 2017 рік, коли до міського бюджету стали надходити гроші від фінансової децентралізації, і він виріс майже на третину. Саме через це будівельним риштуваннями вкрилися і Потьомкінські сходи, і Дерібасівська, і Приморський бульвар. Тільки от місцевих активістів така активність зовсім не радує.

Читайте також: Дерибан на місцях. Як директори КП мільйонами виводять гроші на власні приватні рахунки

Хто гріє руки на культурній спадщині південної Пальміри та чому Одеса ризикує втратити унікальне обличчя, як місцеві "Остапи Бендери" під красивою вивіскою псують унікальні будівлі та перетворюють справді важливу державну ініціативу на одеські Нью-Васюки, дивіться у розслідуванні агентів "ЦРУ".

Теги: Україна ЦРУ Одеса Розслідування ЮНЕСКО
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
сьогодні, 09:30 Чому варто кинути курити просто зараз: 3 вагомих причини
Настя Сукач 126
Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
сьогодні, 08:03 Чим далі від Росії ми будемо ментально, тим швидше у нас все зміниться на краще
Віталій Бала 483
Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
30 травня, 22:02 Украв историю, Путин пытается обосновать убийства украинцев на Донбасе?
Блог Соцмережі 8798
Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
30 травня, 21:10 Призов офіцерів запасу: що потрібно знати
13049
Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
30 травня, 21:00 Клан генпрокурорів: як ГПУ стає прибутковим бізнесом
Сергій Лещенко 849
Російська акторка відреагувала на заборону в'їзду в Україну
 24 травня , 21:44
Ким був боєць "Козак", якого безжально закатували бойовики
31 грудня 2016 , 10:45 128
Журналісти з'ясували, ким насправді були загиблі під Києвом поліцейські
5 грудня 2016 , 23:13 46
Мегаафера у Львові: як спритні податківці обікрали ціле місто
 9 лютого , 22:10
Не "Укрзалізницею" єдиною: звідки взялись карколомні статки братів Дубневичів
 14 квітня , 08:01
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
 12 січня , 22:26 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук