Керівництво Одеси реставрує місто заради включення його списку ЮНЕСКО, але не забуває і про власні інтереси. Тільки одеський бюджет став зростати внаслідок децентралізації, дивні перетворення почалися з програмою підготовки Одеси до включення до списку ЮНЕСКО.

З 2006 року одеські чиновники загорілися ідеєю про включення історичного центру Південної Пальміри до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Навіщо це місту? По-перше – збільшить туристичний потік. По-друге – дасть можливість зберегти унікальні історичні архітектурні споруди.

Після зазіхання Одеси на статус пам’ятки ЮНЕСКО, заради цього місто перетворили на великий будівельний майданчик. Але замість реставрації добудовуються поверхи, а стародавні будівлі втрачають історичну автентичність

Тим часом на "наполеонівські плани" Труханова гроші з одеського бюджету ллються рікою. А апетити чиновників тільки зростають. За шляхетним наміром включити центр Одеси до списку культурної спадщини людства, ховається кричуща неефективність та джерело нескінчених сумнівних прибутків з бюджетних коштів.

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Міська цільова програма "Номінування історичного надбання Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО" офіційно триває з 2009 року. З 2013 року на програму почали виділяти бюджетні гроші, а витрати зросли з початкових 40 мільйонів гривень більш ніж учетверо – до 180 мільйонів гривень.

Апофеозом глобального ремонту Одеси став 2017 рік, коли до міського бюджету стали надходити гроші від фінансової децентралізації, і він виріс майже на третину. Саме через це будівельним риштуваннями вкрилися і Потьомкінські сходи, і Дерібасівська, і Приморський бульвар. Тільки от місцевих активістів така активність зовсім не радує.

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Хто гріє руки на культурній спадщині південної Пальміри та чому Одеса ризикує втратити унікальне обличчя, як місцеві "Остапи Бендери" під красивою вивіскою псують унікальні будівлі та перетворюють справді важливу державну ініціативу на одеські Нью-Васюки, дивіться у розслідуванні агентів "ЦРУ".