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Хто з українців потрапив в оновлений рейтинг мільярдерів Forbes: список

16:55, сьогодні 102
Рінат Ахметоі і надалі найбагатший українець
Рінат Ахметоі і надалі найбагатший українець

Журнал Forbes опублікував свій традиційний рейтинг мільярдерів в 2017 році. Місце в ньому знайшлося і для шести українців.

Єдиним громадянином України, який потрапив у першу тисячу рейтингу Forbes, виявився Рінат Ахметов. Видання оцінило його статки в 4,6 мільярда доларів і розмістило на 359 місці.

Наступним серед українців є співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов. Його активи оцінюються в 1,4 мільярди доларів. Однак зі своїми багатствами він опинився поза межею першої тисячі. Лише 1468 місце.

По 1,2 мільярда доларів мають керівник ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк, який вибудував собі королівський палац поблизу Феофанії, та власник групи "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго. Тож обоє ділять 1678 місце.

1795 місця ділять колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський та зять президента Леоніда Кучми Віктор Пінчук. За даними Forbes, кожен з них володіє статками в 1,1 мільярда доларів.

Сам же рейтинг мільярдерів очолив засновник Microsoft Біл Гейтс. За рік він "подорожчав" на 10 мільярдів – до 86 мільярдів доларів. За ним слідують інвестор Уоррен Баффет (75,6 мільярда доларів), засновник Amazon Джеф Безос (72,8 мільярда доларів), засновник Zara Омансіо Ортега (71,3 мільярда доларів) та творець Facebook Марк Цукерберг (56 мільярда доларів).

До слова, нещодавно Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших чиновників України.

Теги: Україна Рінат Ахметов Ігор Коломойський Віктор Пінчук Forbes
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