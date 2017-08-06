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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Хто забезпечує водою і електроенергією "ЛДНР": думка експерта

08:02, сьогодні 2189 Читать новость на русском
Чи діє економічна блокада з окупованими територіями?
Чи діє економічна блокада з окупованими територіями? / Знай.UA

Мінська підгрупа щодо врегулювання конфлікту на Донбасі визначила дивний механізм для погашення боргів за воду і енергопостачання підприємствами ОРДЛО. Зокрема, сторони домовилися про передачу готівки. Причому працівники СБУ мали гарантувати безпеку сепаратистам.

Про це сайту "24" повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, було визначено місце зустрічі, куди представники самопроголошених республік мали привезти валізу з готівкою і під гарантію недоторканності і безпеки внести кошти на рахунки компаній в українських банках. Механізм мав запрацювати 20 липня. Та під час зустрічі представників ОРДЛО затримали співробітники СБУ. І це стало приводом для інсинуацій з боку ватажків псевдореспублік, що може зашкодити Україні під час переговорів у Мінську.

Україна наразилися на можливі звинувачення з боку окупаційних адміністрацій "ЛДНР". При цьому влада України робить суперечливі заяви. Після заяви з боку "ЛДНР" про націоналізацію українських підприємств, Україна повинна була призупинити будь-яку співпрацю. Ще в квітні влада стверджувала, що "ЛНР" відключена від енергопостачання за борги. І тільки в липні прозвучала заява про відключення "ДНР". Виникає питання: чи було насправді відключення "ЛДНР", і чи не означає це, що ми і далі постачаємо на окуповані території воду і електроенергію?
– зауважує Снєгірьов.

При цьому експерт наголошує, що заява уряду про синхронізовану роботу ТЕС біля міста Щастя на Луганщині з єдиною енергосистемою України не відповідає дійсності. Як стверджує Дмитро Снєгирьов, немає технічних можливостей без будівництва окремої підстанції.

"Щоб синхронізувати роботу енергосистем на окупованих територіях з Україною, потрібно побудувати нову підстанцію в м. Кремінна. Але примітно, що вартість будівництва підстанції зросла майже вдвічі – з 550 мільйонів гривень до 1,08 мільярда. Також не відповідає дійсності інформація, що Росія повністю забезпечує електроенергією ОРДЛО. РФ забезпечує лише населення. Але там працюють шахти і помислові підприємства, тобто промислова напруга з України йде, а платять за це українці,
– наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, в квітні "Укренерго" відключило енергопостачання так званій "ЛНР" за борги. 26 липня Україна припинила електропостачання тимчасово окупованих ОРДЛО через "націоналізацію" українських підприємств. Раніше, 15 березня президент Петро Порошенко оголосив про початок економічної блокади з окупованими територіями через те, що українські підприємства начебто націоналізували бойовики.

Теги: Новини України Новини політики Блокада Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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