Художник Павленський виїхав з Росії з сім'єю через звинувачення у зґвалтуванні

Художник-акціоніст Петро Павленський із сім’єю виїхав з Росії до Франції, де він має намір просити політичний притулок, після того, як російська влада почала дослідчу перевірку проти нього і його соратниці Оксани Шалигіної за статтею "Насильницькі дії сексуального характеру".

Як розповів Павленський російському телеканалу "Дождь", заяву на нього і Шалигіну написала актриса Театр.doc Анастасія Слоніна. Максимальний термін покарання за цією статтею – десять років позбавлення волі, пише "Дождь".

Павленський провину заперечує і називає цю справу "доносом". Він заявляє, що знайомий зі Слоніною, вона була у нього вдома один раз – увечері 4 грудня, після чого написала заяву.

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Художник повідомив, що 14 грудня після повернення в Москву з Варшави, його разом з Шалигіною відвезли на допит, який тривав сім годин. Після цього, їх, коли вони вже чекали конвою, за словами Павленського, несподівано відпустили. Художник разом із соратницею і дітьми виїхав на автомобілі через Білорусь до України, а звідти відлетів до Франції.

Адвокат Павленського Ольга Дінзе повідомила "Дождю", що зараз йде дослідча перевірка. Захист ще не ознайомився з матеріалами.

Павленський стверджує, що це кримінальне переслідування влада Росії використовує владою для того, щоб усунути його від політичного життя в країні.

Вони усувають те, що їм незручно, те, що незручно режиму, тому що треба розуміти, що кожна здійснена акція – вона спростовувала сильні, великі масиви пропаганди, на яку держава витрачає величезні кошти,

– сказав Павленський.