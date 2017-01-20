  • укр
  • рус
12:54
20 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Жванецький завдав подвійного удару по росіянах. Кисельов-2 з
Вєсті Кремля
00:06, сьогодні
Вєсті.UA: Радикальні афоризми Ляшка. Бояришнік для Добкіна
Вєсті.UA
21:18, 19 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 11:00: Roshen закриває фабрику в Липецьку
Випуск новин
12:22, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ІДІЛ розгромила частину амфітеатру в Пальмірі, де виступав оркестр Путіна

12:44, сьогодні 65 Читать новость на русском
ІДІЛ розгромила частину амфітеатру в Пальмірі
ІДІЛ розгромила частину амфітеатру в Пальмірі / Getty images

Бойовики так званої "Ісламської держави" зруйнували частину римського амфітеатру в Пальмірі, де менше року тому з оркестром виступав "віолончеліст" Путіна Сергій Ролдугін.

Про інформує сирійське державне агентство SANA.

Як йдеться у повідомленні, зруйновано фасад амфітеатру та тетрапіліон, що стояв біля нього, який досі був однією з головних визначних пам'яток міста.

Інформацію про руйнування агентству Reuters підтвердив генеральний директор департаменту старожитностей і музеїв Сирії Маамун Абдулкарім. Щоправда, ступінь руйнування архітектурних пам'яток він не уточнив.

Дивіться також: Як виглядає спустошена російська база в Пальмірі: покинута зброя, їжа і картки банків РФ

Римський амфітеатр в Пальмірі був побудований в II столітті. Він внесений в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, бойовики "Ісламської держави" захопили Пальміру в травні 2015 року. У березні 2016 року війська Асада за підтримки Росії зайняли Пальміру. Після звільнення російський оркестр Маріїнського театру під керуванням диригента Валерія Гергієва дав концерт в амфітеатрі Пальміри, де також виступав віолончеліст Путіна Сергій Ролдугін.

Теги: Ісламська держава Війна у Сирії Новини Росії Тероризм
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як ви ставитеся до закриття
сьогодні, 12:14 Як ви ставитеся до закриття "Рошену"? Опитування
1 668
Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики
сьогодні, 12:15 Кінець епохи: перша реакція соцмереж на закриття Липецької фабрики "Рошен"
4 833
Жизнь на Донбассе: счастье для несчастных
сьогодні, 11:23 Жизнь на Донбассе: счастье для несчастных
Ольга Черненко 2335
КримНаш: як змінився окупований півострів
сьогодні, 11:00 КримНаш: як змінився окупований півострів
Настя Сукач 1 6576
Контрабандні війни: чому СБУ і співробітники силових структур
сьогодні, 08:17 Контрабандні війни: чому СБУ і співробітники силових структур "ЛНР" узгоджують свої дії
Дмитро Снєгирьов 1564
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Путін здивував заявою щодо надання ЄС безвізу Україні
 23 грудня 2016 , 13:19
Захарченко знову лякає наступом на Київ
 5 січня , 20:58 130
Вчені пояснили феномен "пришвидшення" часу з віком
 28 серпня 2016 , 18:10 1
Київ очолив рейтинг найнебезпечніших міст Європи
 23 грудня 2016 , 08:59 12
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук