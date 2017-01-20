ІДІЛ розгромила частину амфітеатру в Пальмірі, де виступав оркестр Путіна

Бойовики так званої "Ісламської держави" зруйнували частину римського амфітеатру в Пальмірі, де менше року тому з оркестром виступав "віолончеліст" Путіна Сергій Ролдугін.

Про інформує сирійське державне агентство SANA.

Як йдеться у повідомленні, зруйновано фасад амфітеатру та тетрапіліон, що стояв біля нього, який досі був однією з головних визначних пам'яток міста.

Інформацію про руйнування агентству Reuters підтвердив генеральний директор департаменту старожитностей і музеїв Сирії Маамун Абдулкарім. Щоправда, ступінь руйнування архітектурних пам'яток він не уточнив.

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Римський амфітеатр в Пальмірі був побудований в II столітті. Він внесений в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, бойовики "Ісламської держави" захопили Пальміру в травні 2015 року. У березні 2016 року війська Асада за підтримки Росії зайняли Пальміру. Після звільнення російський оркестр Маріїнського театру під керуванням диригента Валерія Гергієва дав концерт в амфітеатрі Пальміри, де також виступав віолончеліст Путіна Сергій Ролдугін.