Інакше Росія нас роздавить, – Ярош прокоментував торгівлю з окупантами і блокаду

Українське суспільство повинно шукати точки єднання, інакше Росія просто роздавить країну. А влада повинна представити план розриву торгівельних стосунків із країною-агресором та окупантами.

Так вважає народний депутат Дмитро Ярош. В інтерв’ю для Gazeta.ua, він запевнив, що виступає за повний розрив з окупованими територіями і Росією.

"Це абсолютно логічно, бо під час війни будь-яка торгівля нічим не виправдовується. Включно тим, що люди залишаться без тепла. Величезне недоопрацювання влади у тому, що вона цього не зробила і викликала таку хвилю акцій громадської непокори", – зазначив депутат.

Ярош висловив свою підтримку блокувальникам, хоча зізнався, що сама методологія торгівельної блокади Донбасу – неправильна. До того ж, за його словами, українцям не можна ділитись в середині країни, адже це тільки зіграє на руку агресору.

Бо нас занадто багато ділять. Треба шукати щось таке, що суспільство об'єднує. Інакше Росія нас роздавить, якщо кожен у свій куток щось тягнутиме. Тому морально ми підтримуємо блокувальників. Хоча сама методологія мені здається неправильною,

– зазначив Ярош.

Депутат відзначив також позитивний вплив блокади на олігархів, які понесуть суттєві втрати. За словами Яроша, поки існуватимуть олігархи, доти Україна не зможе стати повноцінною державою.

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Ярош також запропонував і шляхи вирішення ситуації із блокування. За його словами, в жодному разі не можна використовувати силовий фактор, а єдиний правильний варіант – переговори.

Як тільки проллється хоч крапля крові, це може перерости в громадянський конфлікт,

– додав він.

Окрім того, Ярош вважає, що влада повинна представити чіткий план, завдяки якому Україна стане повністю незалежною від Росії та окупованих територій. В тому числі, і антрацитного вугілля.