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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Попрощатися з Бережною прийшли Лобода та Фреймут: фото

12:18, сьогодні 7860 Читать новость на русском

У Києво-Печерській Лаврі триває прощання з екс-депутаткою Іриною Бережною.

5 серпня колишній народний депутат від "Партії Регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП, яка трапилась на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією. Згодом стали відомими і подробиці трагедії.

На панахиду, яка відбувається у четвер, 10 серпня, прийшли друзі та рідні загиблої. Серед них є чимало відомих людей, повідомляє ТСН.

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Зокрема, попрощатись з Бережною прийшли нардепи від "Опозиційного блоку" Дмитро Добкін та Нестор Шуфрич, телеведуча Ольга Фреймут, режисер Алан Бадоєв, співачка Світлана Лобода зі своєю мамою, телеведучий Анатолій Анатоліч із дружиною, колишній ректор Національного університету державної податкової служби Петро Мельник, керівник інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва та багато інших.

Нагадаємо, доньку загиблої Ірини Бережної – Даніеллу – яка вижила, одразу після аварії забрав таємничий чоловік.

Теги: Новини України Загинула Ірина Бережна Фотоновини
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