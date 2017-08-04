Іспанія у вогні: лісові пожежі наблизились до житлових будинків

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Масштабні лісові пожежі вирують на північному заході Іспанії. У регіоні Галісія полум'я охопило 1,2 тисяч гектарів землі.
Про це повідомляє The Associated Press.
Вогонь намагаються загасити чотири сотні пожежників. Стихія уже наблизилася впритул до житлових будинків. Через займання довелось перекрити трасу національного значення, адже машини не можуть рухатися крізь густий дим на дорозі.
Читайте також: У Барселоні під час фестивалю спалахнула пожежа
Пожежа дісталася до природного заповідника "Донана", одного з найважливіших заповідників дикої природи в Іспанії. Заповідник є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1994 року.
"Лісова пожежа потрапила в межі заповідника ЮНЕСКО. Саме там ми зосереджуємо свої зусилля", – повідомив чиновник відділу з екологічних питань регіону Жозе Грегоріо Фіскал Лопес.
За словами регіонального президента Андалусії Сьюзани Діаз, боротьба з вогнем виявилася складною через суху погоду та зміну вітру. Наразі температура в Іспанії сягає +39°C.
Нагадаємо, що у Греції лісові пожежі добрались до передмістя Афін. Полум'я розбурхали потужні вітри. Лісові пожежі у країні вирують близько двох тижнів.