Іспанія у вогні: лісові пожежі наблизились до житлових будинків

Масштабні лісові пожежі вирують на північному заході Іспанії. У регіоні Галісія полум'я охопило 1,2 тисяч гектарів землі.

Про це повідомляє The Associated Press.

Вогонь намагаються загасити чотири сотні пожежників. Стихія уже наблизилася впритул до житлових будинків. Через займання довелось перекрити трасу національного значення, адже машини не можуть рухатися крізь густий дим на дорозі.

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Пожежа дісталася до природного заповідника "Донана", одного з найважливіших заповідників дикої природи в Іспанії. Заповідник є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1994 року.

"Лісова пожежа потрапила в межі заповідника ЮНЕСКО. Саме там ми зосереджуємо свої зусилля", – повідомив чиновник відділу з екологічних питань регіону Жозе Грегоріо Фіскал Лопес.

За словами регіонального президента Андалусії Сьюзани Діаз, боротьба з вогнем виявилася складною через суху погоду та зміну вітру. Наразі температура в Іспанії сягає +39°C.

Нагадаємо, що у Греції лісові пожежі добрались до передмістя Афін. Полум'я розбурхали потужні вітри. Лісові пожежі у країні вирують близько двох тижнів.