Кабмін перезапустить ринок лотерей

25 травня закінчується нормативний термін громадського обговорення розробленого Мінфіном проекту ліцензійних умов для операторів ринку лотерей. Як повідомляють джерела в міністерстві, найближчим часом доповнений документ буде переданий на затвердження Кабміну.

Нові ліцензійні умови, розроблені Мінфіном, передбачають внесення операторами ринку плати за право вести діяльність по організації лотерей. Фіксована частина плати за ліцензію – 168 млн 400 тис гривень (100 тисяч мінімальних прожиткових мінімумів). Також щорічні фіксовані платежі будуть стягуватися з пунктів розповсюдження лотерей.

Таким чином, тільки з однієї компанії держава зможе отримати більше 200 млн. Гривень від одних тільки фіксованих податків. За даними УКРІНФОРМ, у 2014 році загальний оборот ринку лотерей доходив до 12,4 млрд грн. При цьому, податків до бюджету з цієї суми було сплачено менше 3% – 318 мільйонів гривень. Реальний обсяг грального ринку Мінфін оцінює в 40 млрд.

Проект нових ліцензійних умов був підготовлений з урахуванням цих даних. Учасники ринку цілком здатні заплатити цю зазначені в проекті суму як плату за вхід на ринок, в результаті чого бюджет тільки в цьому році може додатково отримати кількасот мільйонів гривень,

– зазначають джерела в міністерстві.

Нагадаємо, ринок лотерей працює без ліцензійних умов з 2012 року і без ліцензій з 2014 року. Як зазначають ЗМІ, дана ситуація стала можливою завдяки запущеної під час правління Віктора Януковича схемою. Так, в 2012 році був прийнятий закон про лотереї, що покладав на Мінфін зобов'язання розробити та затвердити нові ліцензійні умови.

Однак в текст закону було внесено перехідні положення, що передбачають, що до затвердження Мінфіном нових ліцензійних умов оператори працюють за наявними у них ліцензіями. Незважаючи на те, що терміни дії ліцензій всіх лотерейних компаній закінчилися в 2013 році, попередники нинішнього міністра фінансів Олександра Данилюка не робити спроб розробити і затвердити нові ліцензійні умови. Відсутність регуляторних актів привело до падіння податкових надходжень і сприяло розквіту гральних клубів під виглядом лотерей.

Крім того, відсутність нових ліцензійних умов дозволяло працювати двом великим операторам ринку лотерей – компанії "М.С.Л" і "Патріот", яких ЗМІ називають операторами великих російських бізнесменів, близьких до Кремля. У 2015 році обидві компанії потрапили в список російських юридичних осіб, щодо яких Камбін ввів санкції.

Незважаючи на це, зазначені лотерейні оператори досі ведуть господарську діяльність в Україні. У разі затвердження Камбін нових ліцензійних умов, знаходяться під дією санкцій компанії не зможуть отримати ліцензії, і їх діяльність на українському ринку лотерей буде припинена.