Канадський опозиціонер закликає уряд підтримати Україну фінансово

Член тіньового уряду Канади Джеймс Безан закликає керівництво країни суттєво підтримати Україну, зокрема фінансово, щоб допомогти Києву у протистоянні з Кремлем.

Про це повідомляє агентсво Укрінформ у суботу, 31 грудня.

Нам слід продовжувати суттєво підтримувати уряд України та громадянське суспільство, яке триматиме владу підзвітною,

– зазначив Безан, який у тіньовому кабінеті обіймає посаду міністра оборони.

Політик також високо оцінив останні рішення Канади про виділення Україні додаткових фінансів.

"Я радий, що уряд Трюдо зробив останнім часом кілька оголошень у цьому плані. Вони досі надають технічну допомогу та спряють у реформуванні", – зазначив політик.

Тим часом, за словами Безана, уряд Канади може припинити надавати Україні деяку військову допомогу, розцінивши її як "надто провокативну".