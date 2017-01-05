Кібератаки Росії на США – це акт війни, – Маккейн

Кібератаки зі сторони Росії на політичні організації США з метою вплинути на президентські вибори були "актом війни".

Про це заявив американський сенатор-республіканець Джон Маккейн, повідомляє DW.

Якщо ви намагаєтеся зруйнувати фундамент демократії, ви руйнуєте націю,

– додав він.

Маккейн уточнив, що не має на увазі щось на зразок "ядерної атаки".

Я кажу про те, що атака на фундаментальну структуру нації... є актом війни,

– сказав він.

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При цьому обраний президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter назвав "дуже дивним" те, що брифінг щодо подробиць хакерських атак був відкладений до п'ятниці, і припустив, що спецслужбам потрібно більше часу для збору доказів.