Кіностудія Довженка та Національний цирк України можуть стати приватними

Низка українських державних цирків і кіностудій потрапили до переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації протягом 2017-2020 років. Серед таких об’єктів зокрема Національний цирк України та Національна кіностудія імені Олександра Довженка.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Олег Вергеліс.

У матеріалі мовиться, що на сьогодні переліку об'єктів держвласності, які підлягають приватизації, налічує 893 держпідприємства, проте згодом їх кількість зросте майже до 4 тисяч.

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"За нашою творчою лінією у дзвінкій вервечці таких підприємств, наприклад, Національний цирк України (і ще шість українських держцирків). А також Національна кіностудія ім. Олександра Довженка, Українська студія хронікально-документальних фільмів, Українська кіностудія анімаційних фільмів", – зазначається у статті.

Ще більш вражаючою автор назвав "циркову палітру" об'єктів, які підлягають приватизації: Харківський держцирк їм. Ф. Яшина, Дніпропетровський держцирк, Одеський держцирк, Криворізький держцирк, Львівський держцирк та інші.

Зазначається, що приватизація – це одне із зобов'язань, які Україна взяла на себе в межах домовленостей з Міжнародним Валютним Фондом. При цьому, приватизація об'єктів з національним статусом є юридично і політично складним процесом.

За інформацією DT.UA з різних джерел у Мінкульті та Держкіно, передача таких цінностей, як Кіностудія ім. Довженка або Цирк на Перемозі (обидва Національні) в якісь приватні руки – складна парадигма законодавчих метаморфоз, а також рішень на Банковій,

– зазначає Вергеліс.

Він також заявляє, що "національний" статус поки що є для багатьох закладів культури "охоронною грамотою". За даними автора, зараз Міністерство культури активно роз'яснює чиновникам Міністерству економічного розвитку наслідки непродуманих і непрорахованих різких приватизаційних кроків у сфері культури.

"У той же час не слід сподіватись і на манну небесну. Якщо маховик Міжнародного валютного фонду запущено, то жодними застереженнями і роз'ясненнями ніхто не відбудеться", – резюмує автор.