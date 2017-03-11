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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Китаєць винайшов новий спорт, поєднавши кунг-фу з баскетболом

21:47, сьогодні 158 Читать новость на русском
Кадр з відео
Кадр з відео

Житель Пекіну Шен Гуодінь продемонстрував новий вид спорту, який він започаткував.

Він розповів, що спочатку гра з м’ячем зародилась в США. Однак він зі своїми послідовниками вирішили додати трохи своєї культури, адже вони усі народились в Азії.

Тоді ж і виникла ідея приєднати бойове мистецтво кунг-фу. Новий спорт поки що ніяк не назвали.

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Тепер Гуодінь проводить щоденні тренування свого дивного спорту в баскетбольному центрі.

Теги: LifeStyle Курйози
Джерело: 24 Канал
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