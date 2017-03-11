Китаєць винайшов новий спорт, поєднавши кунг-фу з баскетболом

Житель Пекіну Шен Гуодінь продемонстрував новий вид спорту, який він започаткував.
Він розповів, що спочатку гра з м’ячем зародилась в США. Однак він зі своїми послідовниками вирішили додати трохи своєї культури, адже вони усі народились в Азії.
Тоді ж і виникла ідея приєднати бойове мистецтво кунг-фу. Новий спорт поки що ніяк не назвали.
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Тепер Гуодінь проводить щоденні тренування свого дивного спорту в баскетбольному центрі.