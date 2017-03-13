Кива зізнався, що бив жінок і не хоче одружуватися

Радник глави МВС Ілля Кива розповів, що наразі не планує одружуватися. Усе тому, що він переживає за безпеку своєї майбутньої сім'ї.

Про це стало відомо під час ефіру програми "Дійові особи" з Анастасією Рагімовою, повідомляє "Обозреватель".

"Любов, стосунки та сім'я – це те, що робить людину вразливою. А я не хочу ризикувати своїми близькими людьми. Зараз це питання не на часі", – відповів Кива на питання, чому він досі не одружений.

Радник міністра також наголосив, що йому важко сприймати жінку в політиці і в бізнесі, оскільки, на його думку, в природі закладено так, що чоловік повинен оберігати жінку, захищати її, а не конкурувати з нею.

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Кива зізнався, що бив жінок і що вважає себе альфа-самцем, проте про романтичні стосунки з жінками і весілля поки що не мріє.