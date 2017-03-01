Київське метро зубритиме Кобзаря через помилку на турнікетах

У середу, 1 березня, на деяких станціях київського метро на турнікетах відображається дата, вказана російською мовою.
Про це повідомляє прес-центр Київського метрополітену.
Рука Кремля дістала до наших турнікетів. І замість милозвучного "1 березня" сьогодні ми всі побачили "1 марта". Звісно можна було подумати, що то рекламна акція співачки Марти чи вшанування Марти Чорної з УПА, але ні, то таки зрада,
– написали у відомстві.
У метрополітені вже виправляють проблему, проте це може зайняти кілька днів. Всіх причетних до цієї помилки обіцяють покарати.
Але будьте певні, винуватці зубритимуть Кобзаря і читатимуть всі твори Загребельного вголос,
– мовиться в повідомленні.
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