Київське метро зубритиме Кобзаря через помилку на турнікетах

У середу, 1 березня, на деяких станціях київського метро на турнікетах відображається дата, вказана російською мовою.

Про це повідомляє прес-центр Київського метрополітену.

Рука Кремля дістала до наших турнікетів. І замість милозвучного "1 березня" сьогодні ми всі побачили "1 марта". Звісно можна було подумати, що то рекламна акція співачки Марти чи вшанування Марти Чорної з УПА, але ні, то таки зрада,

– написали у відомстві.

У метрополітені вже виправляють проблему, проте це може зайняти кілька днів. Всіх причетних до цієї помилки обіцяють покарати.

Але будьте певні, винуватці зубритимуть Кобзаря і читатимуть всі твори Загребельного вголос,

– мовиться в повідомленні.

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