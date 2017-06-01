Клінтон зробила різку заяву щодо Трампа і його зв'язків із Росією

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Гілларі Клінтон, екс-кандидат у президенти Сполучених Штатів, вважає, що кібератаки російських хакерів під час виборів у США у 2016 році не були б настільки ефективними, якби їх не скеровували американці.
Вона також стверджує, що головна підозра падає саме на президента Трампа і його поплічників, повідомляє Buzzfeed.
Думаю, варто запитати: як це насправді вплинуло на передвиборчу кампанію? Звідки росіяни знали, які повідомлення писати? Хто їм сказав? З ким вони координували свої дії?
– прокоментувала Клінтон.
Вона схиляється до того, що "координатором" був Дональд Трамп і без його допомоги хакери не змогли б "перетворити інформацію на зброю", йдеться у статті.
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