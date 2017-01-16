Клопи і таргани в їжі: нелюдські умови в СІЗО Сімферополя

У СІЗО Сімферополя створені нелюдські умови для перебування кримських політв'язнів.

Про це в коментарі "Крим.Реалії" розповіла координатор об'єднання "Кримська солідарність" Гульсум Алієва.

Справи у кримських політв'язнів без змін. Як і раніше перебувають у СІЗО, умови їх утримання там нелюдські. Клопи, таргани навколо, навіть в їжі, яку приносять. Практично ніякого медобслуговування. Хворі зуби не лікують, а відразу видаляють. Грип, застуда, висока температура – все лікують "Парацетамолом",

– розповіла вона.

Правозахисниця зазначила, що найбільше турбує те, що політв'язнів відправляють до психлікарні на примусову психіатричну експертизу.

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"Що там з ними відбувається? Чи застосовуються до них якісь насильницькі дії? Вводяться якісь психотропи або ще щось? Ні в СІЗО, ні в психушку рідних не пускають. На наші листи з проханнями про побачення пишуть відписки, а на ті ж прохання від самих політв'язнів їм кажуть: "Не хочете співпрацювати зі слідством, не буде і побачень". Говорити про якісь права і закони сенсу немає, всі права у тих, хто на стороні держави, а закони для них не писані", – заявила Алієва.