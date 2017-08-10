КНДР погрожує знищити американську базу на острові Гуам

У КНДР заявили, що до середини серпня підготують план знищення американської військової бази на острові Гуам.

Про це повідомляє ВВС.

У заяві КНДР мовиться, що військові країни розробляють як "попередження" для США план пуску чотирьох балістичних ракет середньої дальності "Хвасон-12", які повинні пролетіти над територією японських префектур Сімане, Хіросіма, Коті, подолати відстань в 3 тисячі 356 кілометрів за 18 хвилин і впасти в 30 – 40 км від американської бази на Гуамі.

План удару повинен бути готовий в середині серпня, після чого буде представлений Кім Чен Ину, який прийме остаточне рішення.

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