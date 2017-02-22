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Кобзон прокоментував наявність у нього паспорта "ДНР"

04:37, сьогодні 218
Йосип Кобзон і його паспорт
Йосип Кобзон і його паспорт "ДНР" / Соцмережі

Колись відомий співак, а нині пропагандист "русского мира" Йосип Кобзон заявив, що є громадянином лише однієї держави.

Про це він розповів у коментарі телеканалу "Доджь".

"У мене немає ніякого паспорта, крім російського. Я пишаюся тим, що я – герой "Донецької народної республіки",оскільки це моя земля, це моя батьківщина", – наголосив посіпака Путіна.

На питання журналістів про те, що свого часу він вихвалявся перед прокремлівськими ЗМІ громадянством так званої "ДНР", яке надав йому особисто терорист Олександр Захарченко, Кобзон зауважив, що ніколи подібних заяв не робив і такого немає в матеріалі журналістів.

Кобзон, паспорт, ДНР

Кобзон, паспорт, ДНР

Читайте також: Кобзон розповів про таємні плани ватажка "ДНР" Захарченка

Нагадаємо, напередодні партія Путіна "Єдина Росія" зробила заяву щодо подвійного громадянства депутата Держдуми РФ і співака Йосипа Кобзона.

Теги: Російська пропаганда Війна на Донбасі Культура Новини Росії Україна-Росія Україна Політика Музика Курйози
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