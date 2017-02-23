Коли почнуть виробляти Tesla Model 3: оголошено дату

Старт виробництва електрокарів Tesla Model 3 заплановано на вересень 2017-го року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Проте інвестори та постачальники припускають, що електрокари Model 3 надійдіть у виробництво не раніше 2018-го року. У Tesla запевняють, що виробництво таки розпочнеться у вересні 2017-го.

Генеральний директор Tesla Motors Ілон Маск заявив, що компанія розглядає можливість залучити додаткові інвестиції в розмірі від 2 до 2,5 млрд доларів перед стартом виробництва. Зараз у розпорядженні Tesla близько 3,4 млрд доларів.

У компанії також планують виробляти 5 тис. автомобілів Model 3 в тиждень і збільшити цей показник до 10 тис. електрокарів в тиждень вже у 2018-му.

Ще до старту виробництва в компанію надійшли замовлення від 115 тисяч людей на новий електрокар Tesla Model 3.

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