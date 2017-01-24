Коли пролилася перша кров, я ще був у стані амеби, – волонтер з Донецька про окупацію

Телепроект "Нові герої Донбасу" розповів першу історію донецького волонтера та дизайнера Леоніда Краснопольського.

Про це повідомляється на сторінці незалежного аналітичного центру "Фабрика думки "Донбас" у Facebook.

За словами волонтера, з березня 2014 року життя у Донецьку різко змінилося. Тоді відбулися перші мітинги за "ДНР", багато людей були звезені з сусідніх до України регіонів Росії.

За інформацією організаторів телепроекту "Нові герої Донбассу", планується показати 25 живих історій про волонтерів, військових, громадських діячів з Донеччини та Луганщини, які від початку війни у 2014 році боролися та продовжують відстоювати Український Донбас.

Читайте також: "Поганий хлопець, але наш поганий хлопець": хто вони, лідери українського Донбасу