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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Коли пролилася перша кров, я ще був у стані амеби, – волонтер з Донецька про окупацію

19:17, сьогодні 176 Читать новость на русском
Леонід Краснопольський
Леонід Краснопольський / Фото соцмереж

Телепроект "Нові герої Донбасу" розповів першу історію донецького волонтера та дизайнера Леоніда Краснопольського.

Про це повідомляється на сторінці незалежного аналітичного центру "Фабрика думки "Донбас" у Facebook.

За словами волонтера, з березня 2014 року життя у Донецьку різко змінилося. Тоді відбулися перші мітинги за "ДНР", багато людей були звезені з сусідніх до України регіонів Росії.

За інформацією організаторів телепроекту "Нові герої Донбассу", планується показати 25 живих історій про волонтерів, військових, громадських діячів з Донеччини та Луганщини, які від початку війни у 2014 році боролися та продовжують відстоювати Український Донбас.

Читайте також: "Поганий хлопець, але наш поганий хлопець": хто вони, лідери українського Донбасу

Теги: Україна Війна на Донбасі Волонтери
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