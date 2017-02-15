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Коли в Україні з’явиться бюджетний смартфон від Meizu: названо дату

17:14, сьогодні 652 Читать новость на русском
M5S з’явиться в Україні уже в березні
M5S з’явиться в Україні уже в березні / Фото з Facebook

Китайський виробник Meizu представив новий бюджетний смартфон M5S із швидкою зарядкою.

Смартфон з'явитися в Україні вже 10 березня, про що зазначається на офіційній сторінці виробника у Facebook.

А коштуватиме M5S від 3899 гривень.

Новинка від Meizu отримала 5,2 дюймовий екран із захисним 2.5D-склом і IPS-матрицею.

Гаджет створено на базі 8-ядерного 64-бітного процесора A53, має 3 ГБ оперативної пам'яті і від 16 до 32 ГБ вбудованої.

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Новинка отримала комбінований SIM-слот, який дає можливість користуватися або однією SIM-картою та картою пам'яті, або двома SIM-картами.

Основна камера смартфона отримала роздільну здатність 13 Мп, а також матрицю Sony, фронтальна – 5 Мп, з алгоритмами обробки селфі.

Крім того, пристрій має акумулятор ємністю 3000 мАг, сканер відбитків пальців, а також підтримку функції швидкої зарядки – за 30 хвилин телефон можна зарядити до 56%.

Теги: LifeStyle мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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