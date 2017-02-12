Колишній український атлет вразив щедрістю та небайдужістю

У Черкасах колишній атлет зайнявся спортивним меценатством. Він облаштував у легкоатлетичному манежі майданчик для кросфіту. Весь сучасний інвентар закупив за власні гроші і дозволяє спортсменам безкоштовно тренуватися.

Черкащанин Олексій Ломако шість років займався легкою атлетикою та згодом пішов у підприємництво. Зі спортом не розпрощався і вже тепер, маючи фінансову можливість, взявся допомагати молоді.

Олексій закупив сучасний інвентар і розмістив його на майданчику у місцевому легкоатлетичному манежі. Спортсмени тренуються тут безкоштовно. Займаючись кросфітом, атлети не лише збільшують м'язи, а й розвивають необхідну у спорті силу і витривалість.

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Це така база для загальної фізичної підготовки легкоатлетів. закупив специфічний інвентар, який використовується у цьому виді програми ну і загальними зусиллями ми допомагаємо підготувати легкоатлетів на більш високий професійний рівень,

– сказав президент Федерації легкої атлетики Черкаської області Леонід Сіренко.

Створений спортивний майданчик є своєрідною альтернативою задушливим тренажерним залам. Його ініціатор сподівається, що спортсмени оцінять такий формат.