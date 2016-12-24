Комбат розповів, як Новолуганське перейшло під контроль ЗСУ

Командир батальйону "Донбас – Україна" В'ячеслав Власенко з позивним "Філін" розповів, як бійці ввійшли в селище Новолуганське, що в районі Світлодарської дуги.

За його словами, селище перебувало у так званій «сірій зоні» і місцеві самі звернулись та запросили бійців АТО.

"Вони зверталися, щоб ми перемістили блокпост, що ми і зробили", – пояснив комбат.

Спецоперація була таємною. За словами комбата, у селищі живуть багато бойовиків та їхніх, що могло призвести до певних проблем. Але операція пройшла успішно.

Вчора, 24 грудня стало відомо, що населений пункт Новолуганське, який розміщений у районі Світлодарської дуги, перейшов під контроль української армії.