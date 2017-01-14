  • укр
  • рус
11:19
14 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:11, 13 січня
Вєсті.UA. Хто ще чекає на Чауса. Хитрий Гройсман
Вєсті.UA
19:20, 13 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 23:00: Лавина у Карпатах. План перехоплення в Одесі
Випуск новин
23:53, 13 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Корисні файли
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Корисні файли. Краще. Нові правила автоцивілки. Як швидко стати на лижі

Корисні файли 08:22, сьогодні 322 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – з 1 грудня змінилися правила відшкодування збитків за ДТП. Як це працює і чи всі страхові у грі. Що треба для того, аби почати займатися лижним спортом.

Також у випуску:

Чого ви ще не знали про вішаки.

Як змайструвати вічний кабель для зарядного до телефону.

Універсальна портативна батарея для лептопа, яка може заряджати декілька пристроїв.

Гарні ідеї на щодень. Побутові лайфхаки.

Дітям – радість, батькам – спокій: як зробити пластилін самому.

Теги: Корисні файли Поради Інформаційні технології
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
сьогодні, 08:25 Россияне должны ненавидеть украинцев и бояться. Всей своей душой
Володимир Шередега 2 4461
Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
13 січня, 22:01 Жизнь в оккупированном Луганске: хочется продолжения праздника
Ольга Черненко 3164
KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
13 січня, 19:40 KIA Sportage та інші: яким моделям авто надавали перевагу українці минулого року
1140
Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
13 січня, 19:04 Містика Старого Нового року. Давні та дивні українські традиції
1305
Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
13 січня, 18:15 Щедрий вечір: як зустріти Старий Новий Рік з усіма його традиціями
2612
У київському метро помітили мусульманку, одягнену у вишиванку
 4 вересня 2016 , 13:30 46
Усик встановив неймовірний рекорд у боксі
 18 вересня 2016 , 03:03 153
Нічого святого. Терористи жорстоко закатували українського воїна та зняли все на відео
 30 грудня 2016 , 20:57 7
Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером
23 грудня 2016 , 07:45
Корисні файли. Як їздити взимку і чого категорично не можна робити в мороз: поради водіям
 7 грудня 2016 , 07:46
Корисні файли. Краще. Практичні поради для економії електроенергії
27 листопада 2016 , 07:18
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук