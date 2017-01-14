Корисні файли. Краще. Нові правила автоцивілки. Як швидко стати на лижі

У підсумковому випуску програми "Корисні файли" – з 1 грудня змінилися правила відшкодування збитків за ДТП. Як це працює і чи всі страхові у грі. Що треба для того, аби почати займатися лижним спортом.

Також у випуску: Чого ви ще не знали про вішаки. Як змайструвати вічний кабель для зарядного до телефону. Універсальна портативна батарея для лептопа, яка може заряджати декілька пристроїв. Гарні ідеї на щодень. Побутові лайфхаки. Дітям – радість, батькам – спокій: як зробити пластилін самому.

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