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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Корисні файли. Як обрати найкращий гірськолижний курорт

Корисні файли 07:47, сьогодні 29 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – взимку багато хто вирішує відпочити на гірськолижних курортах. Прекрасна погода, повно снігу, рухливі види спорту та свіже повітря. От тільки які саме курорти підійдуть саме Вам.

Також у випуску:

Поради для тих, хто не любить готувати.

Як зробити будинок для ляльки своїми руками.

Теги: Корисні файли відпочинок Поради
Джерело: 24 Канал
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