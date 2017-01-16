Корисні файли. Як обрати найкращий гірськолижний курорт

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – взимку багато хто вирішує відпочити на гірськолижних курортах. Прекрасна погода, повно снігу, рухливі види спорту та свіже повітря. От тільки які саме курорти підійдуть саме Вам.

Також у випуску: Поради для тих, хто не любить готувати. Як зробити будинок для ляльки своїми руками.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter