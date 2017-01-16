Корисні файли. Як обрати найкращий гірськолижний курорт
Корисні файли 07:47, сьогодні 29 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – взимку багато хто вирішує відпочити на гірськолижних курортах. Прекрасна погода, повно снігу, рухливі види спорту та свіже повітря. От тільки які саме курорти підійдуть саме Вам.
Також у випуску:
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Як зробити будинок для ляльки своїми руками.
Джерело: 24 Канал
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