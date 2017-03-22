Корисні файли. Як правильно вибрати велосипед

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – Ознайомившись з критеріями вибору велосипеда – ви зможете зекономити і підібрати те, що потрібно саме для Вас. Які існують типи велосипедів і чим вони відрізняються. На що потрібно звернути увагу при покупці.

Також у випуску: Як легко нагострити ножі. Як самотужки змайструвати сигналізацію.

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