Корисні файли. Як вберегти своє помешкання під час відпустки

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – що потрібно зробити перед відпусткою, аби при поверненні неприємні сюрпризи вас не застали.

Також у випуску: Лайфхаки з пилесосом. Як зробити петарду. Коврик, який виконує функції будильника.

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