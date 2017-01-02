  • укр
  • рус
15:23
2 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 14:00: Поранені на Донбасі
Випуск новин
15:13, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Корисні файли
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Корисні файли. Як вберегти своє помешкання під час відпустки

Корисні файли 13:38, сьогодні 205 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У свіжому випуску програми "Корисні файли" – що потрібно зробити перед відпусткою, аби при поверненні неприємні сюрпризи вас не застали.

Також у випуску:

Лайфхаки з пилесосом.

Як зробити петарду.

Коврик, який виконує функції будильника.

Теги: Корисні файли Поради відпочинок Розробки
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Рік Обами: найкраще з Білого дому
сьогодні, 14:39 Рік Обами: найкраще з Білого дому
248
сьогодні, 14:13 "Вата" дарма щодо Трампа радіє: новорічне послання від Діда Панаса
Дід Панас 1273
Як захистити печінку – це знадобиться кожному
1 січня, 17:33 Як захистити печінку – це знадобиться кожному
7124
Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
1 січня, 11:17 Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
Даниїл Задорожний 2617
До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень
31 грудня 2016, 21:50 До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"
1644
Нехай ця країна горить вогнем, – гнівна реакція Червоненка на провалену спробу очолити Одещину
 20 грудня 2016 , 17:38 14
Саакашвілі розповів, кого з українців боїться Путін
16 листопада 2016 , 21:05 30
Померла дружина міністра культури
7 жовтня 2016 , 11:58 401
Корисні файли. Як їздити взимку і чого категорично не можна робити в мороз: поради водіям
 7 грудня 2016 , 07:46
Корисні файли. Чи вигідно користуватися бойлером
23 грудня 2016 , 07:45
Корисні файли. Краще. Практичні поради для економії електроенергії
27 листопада 2016 , 07:18
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук