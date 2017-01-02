Корисні файли. Як вберегти своє помешкання під час відпустки
Корисні файли 13:38, сьогодні 205 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Корисні файли" – що потрібно зробити перед відпусткою, аби при поверненні неприємні сюрпризи вас не застали.
Також у випуску:
Лайфхаки з пилесосом.
Як зробити петарду.
Коврик, який виконує функції будильника.
Джерело: 24 Канал
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