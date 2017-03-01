Король Саудівської Аравії вирушив у тур: 2 автомобілі, 1500 людей і не тільки

Король Саудівської Аравії вирушив у свій перший за 50 років дев'ятиденний тур до Індонезії.

Серед речей, які взяв із собою король: 2 автомобілі Mercedes-Benz S-600 і 2 електричні вантажопідйомники. Разом із королем Азією подорожуватимуть не менше півтори тисячі людей. А багажу виявилось на 460 тонн.

Серед них 10 міністрів, 800 делегатів і 25 принців. Окрім цього, король прихопив особистий персонал, а це ще 572 особи.

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Поліція країни підготувала 10 тисяч своїх співробітників для патрулювання під час подорожі по всій Джакарті, на Західній Яві та Балі. Для короля та його величезної свити забронювали тисячі кімнат у чотирьох ексклюзивних готелях Джакарти.